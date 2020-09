Report du concert de VSO à Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe VSO sera en concert au Connexion Live de Toulouse le 23 avril 2021.

Initialement prévu le 23 octobre 2020, le concert de VSO aura désormais lieu le 23 avril 2021 au Connexion Live. Les billets restent valables pour les nouvelles dates annoncées. Si vous ne pouviez pas vous rendre au concert, les demandes de remboursement sont possibles.

Pour les retardataires, VSO (prononcer vaisseau), c’est un trio de potes de Nîmes, Alien, Vinsi et Pex, déjà responsable de deux EP remarqués, où le rap s’offrait une virginité en piétinant avec une dalle admirable les codes et les coutumes. Issu d’une génération décomplexée, VSO ne craignait alors pas de mêler les influences pour mieux s’élever. Hip hop, pop, électro, le brassage était libre et sauvage. Le trio cultivait les paradoxes pour se raconter sans filet, plongeait dans son intimité, entre intensité et tripes à l’air. C’était jubilatoire, dense, habité.

Infos et réservations : www.bleucitron.net