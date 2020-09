L’ouverture du Petit Bikini est décalée !

Partager Facebook

Le Petit Bikini devra attendre encore pour ouvrir ses portes aux toulousains en raison des nouvelles annonces du gouvernement.

Suite aux annonces du ministre de la santé, l’équipe de la salle de Ramonville a pris la décision de décaler l’ouverture du Petit Bikini à plus tard. La première devait avoir lieu ce vendredi soir pour un concept unique et très attendu par les amoureux de la salle. Le Bikini est fermé depuis le mois de mars dernier, et n’a toujours pas rouvert ses portes. Seule satisfaction de l’année, le succès de son restaurant estival.

Le Bikini reste dans l’attente de l’évolution de l’épidémie et des restrictions gouvernementales pour annoncer une nouvelle date d’ouverture.

Pour tout savoir sur le concept : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-petit-bikini-cest-quoi/

Et rendez-vous toujours sur www.lebikini.com