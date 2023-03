Coupe de France: Le Toulouse FC en demi !

Partager Facebook

Le Toulouse FC a réalisé un festival offensif face à Rodez (6-1) ce mercredi au Stadium de Toulouse et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France.

Les violets ont réalisé le match parfait pour rêver encore plus à une finale au Stade de France. Ce mercredi, dans un Stadium à guichets fermés -qui a rendu hommage à Just Fontaine, le TFC s’est offert le voisin. Toulouse se débarrasse de Rodez en une seule période assez flamboyante avec cinq buts en 45 minutes. Comme en 1985 et en 2009, direction les demi-finales. On retiendra les buteurs de ce festival offensif : Aboukhal(5e), Van Den Boomen (7e), Dallinga (10e, 51e), Chaïbi (21e) et Suazo (38e).

⏱ 61'

𝑸𝒖𝒊 𝒏𝒆 𝒔𝒂𝒖𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒔 𝒏'𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔𝒂𝒊𝒏 !



6-0 #TFCRAF pic.twitter.com/MSfQbDACzc — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 1, 2023

Toulouse sera fixé sur son adversaire en demi-finale ce jeudi. Soit Nantes, Lyon ou le vainqueur de Marseille -Annecy. Les supporteurs espèrent une nouvelle affiche au Stadium au regarde de l’ambiance de ce mercredi.