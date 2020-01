Coupe de France : Le TFC entre en lice lors des 32e de finale

Partager Facebook

Bloqué à la dernière place de Ligue 1, le TFC s’offre l’opportunité de débuter l’année 2020 de la meilleure des manières avec un 32e de finale de la Coupe de France largement à sa portée.

Toulouse se rendra donc ce samedi 4 janvier 2020 à 18h sur le pelouse d’une formation de Nationale 2. Dans le Loiret, les toulousains affronteront Saint-Pryvé-Saint-Hilaire dans une rencontre piège. Surtout dans un stade de « campagne » comptant 1600 places dont 400 dans la tribune principale et unique. Sans oublier, un public très proche des joueurs et une ambiance hostile aux toulousains.



Bref, Toulouse doit s’imposer logiquement lors de ce 32e de finale mais attention au piège en ce début 2020 surtout pour une équipe qui ne gagne plus en Championnat depuis trop longtemps.



Saint-Pryvé-Saint-Hilaire vs TFC

Samedi 4 janvier 2020 à 18h