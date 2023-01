Coupe de France : Le TFC déroule et se qualifie !

Toulouse n’a pas fait de détail lors de son déplacement à Guingamp pour s’imposer contre Lannion (1-7) en 32e de Finale de La Coupe de France.

Une entrée en lice comprend toujours des risques pour les formations de l’élite face à des équipes de niveau inférieur. Face à Lannion, Toulouse n’a pas fait semblant et a respecté l’écart de division. Malgré une boulette de Kjetil Haug qui dégage dans son propre but, le TFC inscrit sept buts en terres bretonnes : Naatan Skytta (12e), Yanis Begraoui (32e), Thijs Dallinga (39e, 75e), Veliko Brimancevic (57e), Damine Boisvilliers (csc 66e) et Stijn Spierings (81e).

Toulouse se qualifie donc pour les 16e de Finale de la Coupe de France et jouera Ajaccio. Prochain rendez-vous à Auxerre en Ligue 1 ce mercredi 11 janvier.