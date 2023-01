Littérature : Un double Prix Pulitzer en rencontre à Toulouse 

Partager Facebook

Le double Prix Pulitzer Colson Whitehead présentera son excellent nouveau roman « Harlem Shuffle » à Ombres Blanches Toulouse lors d’une rencontre le samedi 14 janvier 2023.

Il est de ces auteurs qui comptent. De ce qui marque leur époque par des romans justes et puissants. L’américain Colson Whitehead nous a offert deux oeuvres incroyables couronnés du prix Pulitzer :Underground Railroad en 2017 puis en 2020 pour Nickel Boys. Un des rares auteurs couronnés deux fois avec Faulkner et Updike. Traduit dans plus d’une soixantaine de langues, l’auteur nous revient avec « Harlem Shuffle ». Dans son nouveau roman, l’auteur américain se plonge dans le Harlem des années 60 autour d’une fresque incroyable.

Pour vivre une rencontre exceptionnel, rendez-vous samedi 14 janvier 2023 à la Librairie Ombres Blanches Toulouse avec Colson Whitehead. Son dernier roman, Harlem Shuffle est disponible aux éditions Albin Michel.

Infos : https://www.ombres-blanches.fr/post/4186/colson-whitehea