Coupe de France : Chambéry pour le TFC, le PSG pour Revel !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a eu lieu ce lundi soir. Pour la rentrée des clubs de Ligue 1, le Toulouse FC, tenant du titre, ira à Chambery ( N3). Revel (R1) recevra le PSG !

Les 6-7 janvier 2024, le TFC remettra son titre de vainqueur de la Coupe de France en jeu. Les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition et Toulouse débutera à Chambéry ( N3). Une opposition plus facile contrairement à une autre équipe de Haute-Garonne, Revel. Les pensionnaires de R1 recevront le Paris SG. Dans les autres affiches, on aura droit notamment à un Lens-Monaco et un Metz-Clermont

Les 32e de finale de la Coupe de France

Lens – Monaco

Le Havre – Caen (L2)

Romorantin (N2) – Le Moule (R1 Guadeloupe)

Metz – Clermont

Alès (N2) – Paris FC (L2)

Orléans (N) – Nîmes (N)

Entente Sannois Saint-Gratien (N3) – Bordeaux (L2)

Fabrègues (R1) – Trélissac (N2) Amiens (L2) – Montpellier

Lille – Golden Lion (R1 Martinique)

US Pays de Saint-Omer (R1) – Reims Sainte-Anne (N3) ou Dunkerque (L2)

Sarreguemines (R1) – Valenciennes (L2)

Thionville (N3) – Marseille

Feignies (N2) – QRM (L2)

Chambre (N2) – Racing CFF (N2)

Guingamp (L2) – Rennes

Lyon La Duchère (N3) – Le Puy (N2)

Chambéry (N3) – Toulouse

Sochaux (N) – Lorient

Brest – Angers (L2)

Feurs (N3) – Saint-Priest (N3)

Louhans-Cuiseaux ou Cosne (N3) – FC Rouen (N)

Pontarlier (N3) – Lyon

Nice – Auxerre (L2)

Bergerac (N2) – Libourne (N2)

Dieppe (N3) – Laval (L2)

Pau (L2) – Nantes

Revel (R1) – Paris-SG

Dinan Léhon (N2) – Reims

Avoine-Chinon (N2) – Strasbourg

Challans (N3) – Rodez (L2)

Les Herbiers (N2) – Douvres (R2) ou Châteauroux (N)