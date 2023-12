Bonnie Tyler en concert à Toulouse

Partager Facebook

Bonnie Tyler sera en concert au Casino Barrière de Toulouse le mardi 12 décembre.

Bonnie Tyler revient pour le plus grand plaisir de ses fans. L’artiste a proposé l’album ‘The best is yet to come‘ en 2021, avant de célébrer son 70ème anniversaire avec une grande tournée européenne, qui passera par la France en 2023.

Bonnie Tyler a vendu plus de 50 millions d‘albums à travers le monde. On ne compte plus ses tubes : «It’s A Heartache», «Holding Out For A Hero», «If You Were A Woman (And I Was A Man)» ou encore «Total Eclipse Of The Heart». Dans cette chanson d’une intensité incontestable, Bonnie chante le coeur brisé, à quel point elle ne supporte plus le bruit de ses larmes…

Dans le déferlement des voix lisses et pop des années 80, Bonnie Tyler a su proposer un rock doux qui détonne et éblouit encore aujourd’hui. Ne manquez pas son passage toulousain le 12 décembre 2023.

Réservations : www.box.fr