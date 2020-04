Coronavirus : Tisseo rembourse des abonnements pendant la crise

Partager Facebook

Tisseo a annoncé le remboursement des abonnements pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus à Toulouse.

Avec la crise, Tisséo propose depuis peu la gratuité des transports jusqu’à la fin du confinement. Or, des toulousains possèdent des abonnements. La société de transport s’engage à les rembourser du 17 mars jusqu’à la fin du confinement. Un formulaire est en ligne pour vous expliquer tout cela : https://www.tisseo.fr/covid19_remboursement_abo

Quels sont les abonnements éligibles ?

Les abonnements éligibles sont les 7 jours, 31 jours et Annuels à paiement comptant (avec et sans Navette aéroport), y compris les abonnements chargés via l’appli Ticket Easy. Les abonnements Pastel+ 31 jours – zone 1 et Combi 31 jours – 1 zone sont également concernés.

Si vous aviez acheté un abonnement, mais vous n’avez pas pu l’utiliser, vous n’avez pas besoin de remplir ce formulaire : dans la mesure où votre titre n’a pas encore été validé, il pourra être utilisé dans son intégralité dès retour à la normale.

Si vous êtes titulaires d’un abonnent annuel mensualisé, pas besoin de remplir le formulaire. Les précédents sont suspendus.