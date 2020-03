Coronavirus – Les Mesures prises par la Mairie de Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi 13 mars, le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et Laurent Lesgourgues, élu coordinateur en charge de la mobilisation des collectivités face au Coronavirus – Covid 19 ont présenté les nombreuses mesures pour la protection sanitaire de tous. Ces mesures seront amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie de Coronavirus à Toulouse et en France.

Les Elections des 15 et 22 mars maintenues

Chaque électeur est incité à venir avec son stylo, à encre bleue ou noire indélébile, pour émarger sur la liste après son vote. Un stock sera toutefois disponible pour les personnes ayant oublié le leur. Ils seront désinfectés entre deux usages ;

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, dans chacun des 263 bureaux de vote, pour les membres du bureau et pour les électeurs. Un réapprovisionnement est prévu si nécessaire ;

Un affichage des consignes générales de prévention sera assuré dans chaque lieu de vote ;

des recommandations seront faites aux électeurs pour présenter leur justificatif d’identité sans prise en main par le Président ou les membres du bureau ;

Les membres du Bureau de vote seront équipés (gants, lingettes et gel hydroalcoolique) pour garantir les barrières sanitaires.

Les serrages de mains ou embrassades sont strictement interdits ;

Les 67 lieux de votes seront désinfectées le vendredi soir après l’arrêt des activités scolaires et lundi matin à 6h par les agents techniques pour les 61 écoles

Les transports en commun continuent de fonctionner

Les transports en commun de Toulouse, metro, bus et tram, continueront de fonctionner avec des modifications pour les horaires des bus.

Fermetures des crèches et des Ecoles

Dès lundi, 206 écoles et créches de la ville de Toulouse seront férmées jusqu’ à nouvel ordre. L’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, le Conservatoire à Rayonnement Régional et Le Lido, centre des arts du cirque, seront également fermés. Les 61 écoles qui serviront de lieux de vote dimanche 15 mars seront désinfectées vendredi soir après l’arrêt des activités scolaires et lundi matin à 6h.

Côté culturel

Les musées, bibliothèques et pisicines et autres continuent de fonctionner normalement.

Pour les autres lieux, les salles de moins de 100 personnes seront fermés.

Les rencontres sportives sont annulées en foot, hand, basket, rugby etc…

Chez les Séniors, des mesures importantes

Les Visites dans les EPHAD sont interdites

Les restaurant seniors continueront à fonctionner mais la Mairie invite les seniors âgés de plus de 70 ans à rester chez eux. Pour toute information, ils peuvent contacter le Point Info Seniors ou Allo Seniors : 0800 042 444.

Les seniors arrivant et quittant le restaurant doivent obligatoirement se laver les mains au savon ou à la solution hydroalcoolique

Les serrages de mains et embrassades sont interdits

Les surfaces (tables, cuisine, sol, …) sont à nettoyer de préférence à l’eau javellisée.

Les activités des clubs seniors sont supendues à compter de lundi 16 mars.

Pour les sans-abris

Toulouse a pris acte du prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai prochain. L’espace Social du Grand Ramier qui accueille les Toulousains en grande précarité (sans ressources ou bénéficiaires des minimas sociaux) continuera à servir des repas chauds midi et soir jusqu’au 31 mai.

Dans le cadre du dispositif d’accueil d’hivernal, les mises à disposition de l’ancien EPHAD situé Faubourg Bonnefoy pour femmes seules ou avec enfants et le gymnase pour des mises à l’abri avec une capacité de 104 places seront prolongées