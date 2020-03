Coronavirus – Annulations des concerts et événements au Connexion Live

Suite à l’annonce du Premier Ministre ce vendredi 13 mars 2020 et des nouvelles mesures annoncées pour faire face à la crise du coronavirus, soit l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes au niveau national, le Connexion Live de Toulouse doit suspendre tous les prochains événements sans exception et jusqu’à nouvel ordre.

La liste des événements annulés et/ou reportés sera mise à jour régulièrement, en suivant l’évolution des directives du gouvernement et des autorités.