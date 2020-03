Basket :Report des compétitions, pas de match pour le Toulouse Metropole Basket

Partager Facebook

Comme dans tous les sports, le basket est impacté par les annulations et reports. Les Championnats sont reportés jusqu’à nouvel ordre. Le Toulouse Metropole Basket (LF2) ne jouera pas jusqu’au 31 mars minimum.

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Bureau Fédéral, réuni exceptionnellement ce soir, a décidé de reporter les championnats et coupes concernant ses clubs, en cohérence avec le secteur professionnel. Ce report prendra effet dès demain, vendredi 13 mars jusqu’au mardi 31 mars inclus. Il concernera tous les championnats et coupes seniors et jeunes ; d’autres reports de manifestations sont également envisagés. La FFBB réfléchira à l’adaptation de ses compétitions en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire en France et des recommandations des autorités.

Ainsi, la Ligue Féminine de Basket voit ses trois prochaines journées reportées.