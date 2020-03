La Musique continue à Toulouse malgré le confinement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le confinement n’aura pas la peau de la musique à Toulouse avec des nombreuses initiatives mises en place.

La ville de Toulouse offre encore et toujours de jolis moments de musique malgré le confinement. Cette fois-ci, ce n’est pas en salle mais sur internet avec des vidéos de concerts, et d’autres initiatives qui fleurissent chaque jour.

L’Orchestre National du Capitole propose jusqu’au 30 Avril de visionner deux concerts enregistrés à la Philharmonie de Paris:

Tugan Sokhiev dirige la Symphonie n°12 de Chostakovitch : https://www.medici.tv/en/concerts/tugan-sokhiev-shostakovich-symphony-12/

Tugan Sokhiev dirige Liszt et Chostakovitch – Avec Lucas Debargue : https://www.medici.tv/fr/concerts/tugan-sokhiev-conducts-liszt-and-shostakovich-lucas-debargue/

Mais aussi quelques vidéos sur la chaine Youtube de L’orchestre national du Capitole de Toulouse : https://www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q

De son côté le Metronum de Toulouse continue d’être actif mais d’une nouvelle manière. Loin de la scène et plus proche d’internet avec de nombreuses activités comme Toulouseblog vous l’explique dans un article :

On pourra aussi écouter, si vous le souhaiter Radio Cave Po’ : https://www.toulouseblog.fr/toulouse-ecoutez-radio-cave-po/

Et, tout au long de la semaine, le magazine Opus propose des lives sur sa page Facebook avec des artistes toulousains : https://www.toulouseblog.fr/restezchezvous-des-lives-dartistes-toulousains-sur-internet/

Vous pouvez aussi suivre le Facebook de NMNL qui diffuse chaque jour à 14h de la musique : https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR/

Ainsi que samedi 28 Wars de 20h30 à 22h30, le Spring at home Festival propulsé par Augustin Carnet (Kid Wise) et Mathilda (After MArianne) qui sera en ligne sur https://www.instagram.com/springathomefestival/

Enfin, si vous êtes toujours en manque, vous pouvez toujours écouter de la musique sur Bibliozik (https://www.bibliotheque.toulouse.fr/sites-thematiques/bibliozik/), le site de la Bibliothèque de Toulouse. Et bien entendu, Toulouseblog vous propose de vous tenir informé de toutes les nouvelles initiatives musicales.