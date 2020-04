Coronavirus – Covid 19 : un dispositif à Toulouse contre les violences intra familiales

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le contexte si particulier du confinement que nous vivons aujourd’hui est propice à l’augmentation des violences intra-familiales et les victimes sont confrontées à l’impossibilité ou à la très grande difficulté d’appeler à l’aide.

Aujourd’hui, après les différentes annonces gouvernementales sur la lutte contre les violences conjugales, Toulouse Métropole, la Préfecture, la Justice, l’Ordre des Avocats et le conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens Occitanie ont souhaité mettre en commun et mobiliser les dispositifs existants pour répondre de façon adaptée et rapide à ce nouveau contexte.

Pour cela, les partenaires ont décidé de mettre en oeuvre une procédure simple pour les victimes de violences durant le confinement en proposant :

· aux pharmaciens une fiche synthétique indiquant les contacts locaux d’urgence et d’aide pour les victimes de violences intra-familiales (forces de l’ordre, avocats, collectivité, associations). En format de poche, elle est destinée aux victimes et aux témoins,

· cette fiche sera également mise à disposition des usagers des centres de consultation COVID-19,

· mise en place de permanences d’avocats, par le Barreau de Toulouse, pour sécuriser et accompagner les victimes dans la procédure judiciaire,

· l’objectif est d’obtenir de la Justice l’éviction du domicile de l’auteur des violences afin d’éviter aux femmes de subir une double peine : la violence du conjoint et celle de quitter son domicile, en période confinement,

· la prise en charge, par la Préfecture, des auteurs de violences suite à l’éviction du domicile, dans un hébergement provisoire,

· une affiche d’information mise à disposition de l’ensemble des services publics locaux et commerces ouverts, sur toutes les communes de la Métropole, rappelant les lieux et numéros utiles pour les victimes de violences et les témoins.