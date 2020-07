Constantine MIKA quitte le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Après 4 années dans la Ville Rose, Constantine MIKA a décidé de quitter le Toulouse Olympique.

Arrivé au TO dans le courant de la saison 2016, celui qui est surnommé « Con » n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un joueur clé de l’équipe. Grâce à ses qualités et son expérience du haut niveau (NRL et Super League), il fait partie de ceux qui ont permis à l’équipe d’être l’une des principales prétendantes à la montée à l’étage supérieur.

Auteur de près d’une centaine de matchs avec la liquette bleue et blanche (96 pour 26 essais inscrits), il était l’un des hommes forts du groupe, se voyant même remettre la responsabilité du capitanat en 2019.

Avant le TO, l’international Samoan (2 sélections) s’était fait d’abord fait connaitre au sein du championnat Australien, référence du XIII mondial (NRL), où il a joué durant 4 saisons avec les Newcastle Knights avant de rejoindre la Super League et Hull KR (50 matchs en 2 saisons).