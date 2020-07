Le phénomène Bosh en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bosh, l’auteur du tube « Djomb », près de 39 millions de vues , sera en concert au Bikini près de Toulouse le mercredi 18 novembre 2020.

Ca donne quoi, un rap vraiment mûr, où la mélancolie nappe une trap sèche et parfois club ? Celui que fait Bosh. Le MC de 28 ans se démarque par son originalité : faire du rap street mais chargé de sentiments – pas toujours bons, sinon y a pas d’art-. Chez lui, la musique, c’est une affaire de famille.

Bosh baigne depuis tout petit dans un environnement artistique, rythmé notamment par les chansons de son grand-père de grand chanteur Verckys Kiamuangana Mateta, aussi saxophoniste, membre un temps de l’orchestre renommé TPOK Jazz, l’un des premiers Africains à ouvrir son propre label.

Outre les mélopées du Congo-Kinshasa, Bosh s’imprègne du rap américain de New York à Chicago, de la fin des années 90-début des années 2000. Ja Rule, 50 Cent, ou encore Chief Keef et la drill chicagoans inspirent son modus operandi. Petit, il est agité ; au collège, l’Yvelinois commence à écrire des textes, fait des freestyles dans son Val Hibou, un ghetto aux bâtiments délabrés selon ses propres mots, un peu loin de Paris, avec sa mentalité propre. Le rappeur peut désormais se targuer de représenter toutes les zones où on aime le bon son, ses clips sur Youtube émargeant à plusieurs millions de vues.

Bosh en concert à Toulouse

Le 18 novembre 2020

Le Bikini

Billetterie >> https://lebikini.com/2020/11/18/bosh/