Cœur de Pirate en concert à Toulouse : une soirée pop envoûtante au Bikini

La Ville Rose s’apprête à vibrer au son de la plus célèbre des Québécoises. Le mardi 17 mars 2026, Cœur de Pirate montera sur la scène mythique du Bikini pour un concert placé sous le signe de l’émotion et de la pop francophone. Elle sera accompagnée en première partie par la talentueuse Marilyne Léonard.

Cœur de Pirate : 15 ans de succès au sommet

Depuis plus de 15 ans, Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, s’est imposée comme une figure incontournable de la scène musicale. Entre ballades mélancoliques au piano et envolées disco plus solaires, l’artiste sait surprendre son public à chaque album.

Présidente du label Bravo musique, elle revient à Toulouse pour présenter ses titres cultes et ses nouvelles créations. Sa voix singulière et son écriture affûtée promettent une parenthèse hors du temps pour tous les amateurs de concert à Toulouse.

Marilyne Léonard en première partie

La soirée débutera avec Marilyne Léonard. Révélée par La Voix au Québec, cette autrice-compositrice-interprète mélange habilement indie pop, chant et rap. Avec plus de 4 millions de streams pour son album Vie d’Ange, elle est l’une des révélations montréalaises à ne pas manquer lors de cette escale toulousaine.

Informations pratiques : Concert Cœur de Pirate Toulouse

Si vous cherchez un concert à Toulouse pour le mois de mars, voici tous les détails pour ne pas manquer cet événement :