Concours : Gagnez vos places pour Toulouse Handball vs Skopje le mardi 21 octobre 2025 à 18h45 au Palais des Sports de Toulouse

Le Fénix Toulouse Handball s’apprête à vivre une soirée de gala ! Pour la Journée 02 de l’EHF European League, les Toulousains reçoivent un véritable cador du handball continental, le HC Vardar 1961 de Skopje, le mardi 21 octobre 2025 à 18h45 au Palais des Sports de Toulouse.

Les enjeux : l’exploit pour rêver

Ce match est l’un des plus attendus de la saison européenne. Le Vardar Skopje est un multiple vainqueur de la Ligue des Champions et dispose d’une équipe taillée pour les plus grandes compétitions. Dans le Groupe F, où seuls les deux premiers se qualifient pour le tour principal, le Fénix doit se montrer redoutable à domicile.

Après une défaite lors de la Journée 1 (où le Fénix s’est incliné de peu, 28-30, contre Kristianstad), ce match est une opportunité en or pour et affirmer ses ambitions européennes. Le défi : Vaincre une équipe de la trempe du Vardar serait un exploit qui enverrait un message fort à l’Europe, tout en récompensant le public toulousain de son soutien.

Le point de vue positif : Malgré l’adversité, le Fénix a une tradition de faire trembler les grands d’Europe au Palais des Sports. C’est dans ces matchs que le caractère de l’équipe se forge, et l’entraîneur Danijel Andjelkovic l’a affirmé : « On n’a pas peur de se confronter aux plus forts ». Avec le soutien d’un public qui s’annonce chaud bouillant, l’exploit est plus que jamais à portée de main !

Classement EHF European League – Groupe F (après la Journée 1)

Ce match de la Journée 02 est capital pour le Fénix, actuellement dans le bas de tableau :

Pos. Équipe Pts Diffs. 1 HC Vardar 1961 2 +5 2 IFK Kristianstad 2 +2 3 Fenix Toulouse 0 -2 4 MRK Sesvete 0 -5

Informations pratiques

Lieu : Palais des Sports de Toulouse (Palais des Sports André Brouat), 3 Rue Pierre Laplace

Date et heure : Mardi 21 octobre 2025 à 18h45

Tarif : À partir de 8€ (tarif réduit pour les -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités et + de 65 ans. Gratuit pour les -6 ans sans siège réservé).

Réservation : Billets disponibles sur la billetterie officielle du Fénix Toulouse Handball.