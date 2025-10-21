Musique baroque : L’Orchestre de Chambre de Toulouse célèbre Vivaldi à L’Escale

Partager Facebook

Les mélomanes sont conviés à un véritable feu d’artifice baroque à L’Escale de Toulouse ! L’Orchestre de Chambre de Toulouse présentera « Il Barocco – Vivaldi, Valentini, Platti » les mercredi 12 et jeudi 13 novembre 2025 à 20h30.

Ce programme met à l’honneur Vivaldi, un compositeur forcené et prolifique qui voyait la musique et le violon comme un véritable « gagne-pain », tout comme ses contemporains Valentini et Platti. Paradoxalement, c’est cette vision « utilitariste » et le défi de la contrainte qui ont permis la création de chefs-d’œuvre intemporels. L’Orchestre de Chambre de Toulouse redonnera vie à la profondeur, à l’inventivité et à l’énergie de ces maîtres du baroque, promettant un moment d’une rare intensité.

Informations pratiques

Lieu : L’Escale, 1 Place du Marché, Saint-Cyprien, Toulouse

Dates et heures : Mercredi 12 et jeudi 13 novembre 2025 à 20h30

Tarifs : De 5€ à 29€

Réservation : Billets disponibles sur le site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, sur les plateformes de billetterie en ligne, ou à la caisse de L’Escale.

Venez vivre une soirée musicale inoubliable au son des chefs-d’œuvre baroques.