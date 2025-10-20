Herman Dune au Métronome : David Ivar présente son voyage musical « Odysseús »

Partager Facebook

Le chanteur franco-suédois David Ivar, alias Herman Dune, s’apprête à faire escale à Toulouse. Ce monument de l’anti-folk, souvent considéré comme le plus californien des songwriters français, présentera son nouvel album, « Odysseús », le mercredi 12 novembre 2025 à 20h00 au Métronome.

« Odysseús » est un voyage musical au fil de l’existence tumultueuse de David Ivar. Issu d’influences allant du Folk de Bob Dylan et Leonard Cohen à la Country de Townes Van Zandt et à l’Indie-Folk de Lucinda Williams, Herman Dune a forgé un son singulier. Né et élevé à Paris, David Ivar a dû s’inventer sa propre scène à une époque où chanter en anglais à la guitare acoustique était considéré comme absurde dans la capitale française. Aujourd’hui, il revient avec un répertoire toujours aussi riche, littéraire et d’une émouvante profondeur.

Informations pratiques

Lieu : Le Métronome, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, Toulouse

Date et heure : Mercredi 12 novembre 2025 à 20h00

Tarif : de 12€ à 24€

Réservation : Billets disponibles sur les plateformes de billetterie en ligne et sur le site du Métronome.

Venez découvrir le nouveau chapitre de ce superbe voyage musical.