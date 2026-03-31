Pâques 2026 : Grande Chasse aux Œufs au Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy de Toulouse !

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Le week-end de Pâques s’annonce créatif et ludique dans la Ville Rose ! Les dimanche 5 et lundi 6 avril 2026, le magnifique Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy invite les familles, les curieux et les amateurs d’artisanat à une chasse aux œufs pas tout à fait comme les autres. Oubliez le traditionnel chocolat : cette année, la quête se pare d’or et de cuir !

Une Chasse aux Œufs d’Exception : L’Artisanat à l’Honneur

Pour célébrer le week-end pascal avec originalité, le musée a imaginé un parcours immersif et précieux. Dissimulés avec malice au cœur des vitrines permanentes et parmi les collections historiques, des œufs uniques n’attendent que d’être débusqués par les visiteurs.

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quels œufs ! Ces créations exclusives ont été façonnées en or et en cuir par la talentueuse marque de maroquinerie Amele Sophie. Une occasion rêvée d’allier la magie d’une tradition familiale à la découverte d’un savoir-faire artisanal d’exception, le tout dans l’écrin majestueux de l’un des plus beaux musées toulousains.

Au Cœur des Journées Européennes des Métiers d’Art®

Cet événement ludique et esthétique s’inscrit dans le cadre prestigieux des Journées Européennes des Métiers d’Art® (JEMA). Ce grand rendez-vous annuel a pour vocation de mettre en lumière la richesse, la diversité et l’excellence des métiers d’artisanat.

En intégrant les créations d’Amele Sophie à ses collections le temps d’un week-end, le Musée Paul-Dupuy crée un pont fascinant entre les arts précieux d’hier et la création maroquinière d’aujourd’hui. C’est une invitation à ouvrir l’œil, à observer les détails et à s’émerveiller devant le travail minutieux de la matière.

Informations Pratiques pour votre Visite

Préparez votre week-end de Pâques et venez relever le défi en famille ou entre amis ! Le dimanche, c’est le moment idéal pour en profiter sans dépenser un centime.