Surprise à La Comédie de Toulouse : Clément Cordiat Monte sur Scène pour Deux Shows Exceptionnels !

Amateurs d’humour absurde et de surprises, La Comédie de Toulouse vous réserve une soirée inattendue le samedi 3 mai 2025 ! Initialement prévu pour remplacer un spectacle annulé au pied levé, l’artiste Clément Cordiat vous invite à découvrir son univers singulier et décalé avec deux représentations exceptionnelles à 19h00 et 21h30.

Face à l’imprévu, Clément a accepté le défi avec enthousiasme et vous propose un voyage hors des sentiers battus. Oubliez le stand-up conventionnel ! Attendez-vous à un mélange explosif de stand-up absurde, de réflexions poético-surréalistes qui titilleront votre imagination, de personnages hauts en couleur et de chansons inattendues.

Clément Cordiat vous embarque dans un monde où la logique se tord avec malice, où l’humour flirte avec l’étrange, et où chaque instant est une invitation à l’étonnement. Préparez-vous à voir les choses sous un angle complètement nouveau… mais de quel côté exactement ? C’est ce que vous découvrirez en vous laissant porter par le flow créatif et l’énergie communicative de cet artiste atypique.

Que vous soyez un habitué des soirées stand-up ou simplement curieux de découvrir une proposition humoristique différente, ces deux représentations à La Comédie de Toulouse sont l’occasion idéale de passer un moment unique, rempli de rires et de surprises. Ne manquez pas cette chance de découvrir le talent de Clément Cordiat !

Infos Pratiques :

Date : samedi 3 mai 2025 à 19h00 et 21h30

Lieu : Zénith de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 20,50€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr