Florent Pagny au Zénith de Toulouse : Une nouvelle date ajoutée pour son « 65 Tour » en 2026

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Événement musical dans la Ville Rose ! Florent Pagny fait son grand retour sur scène en 2026 avec une tournée exceptionnelle. Alors qu’il s’apprête à enflammer le Zénith de Toulouse début avril, une nouvelle date vient d’être annoncée pour décembre 2026.

Le grand retour de Florent Pagny avec la « Tournée des 65 ans »

Le célèbre chanteur français repart sur les routes dès le mois de janvier 2026 pour parcourir la France, la Suisse et la Belgique. Avec ce nouveau spectacle intitulé « LE RETOUR – La tournée des 65 ans » , Florent Pagny se montre prêt à partager des moments forts avec son public.

Lors de cette série de concerts exclusifs, l’artiste compte bien gâter ses fans puisqu’il y interprétera tous ses plus grands tubes. Cette tournée majestueuse sera par ailleurs marquée par une résidence totalement inédite à l’Olympia, où le chanteur posera ses valises en juin et juillet 2026.

Quatre concerts exceptionnels au Zénith de Toulouse

Le public toulousain aura de multiples occasions de venir applaudir le chanteur. Le « 65 Tour » fera d’abord escale au Zénith de Toulouse pour trois représentations consécutives les 05, 06 et 07 avril 2026 à 20h00.

Face à l’engouement suscité par ce grand retour, la production vient d’ajouter un nouveau rendez-vous : une nouvelle date est programmée le lundi 14 décembre 2026 à 20h, toujours au Zénith de Toulouse.

Informations pratiques et billetterie La billetterie est d’ores et déjà ouverte pour ce spectacle co-organisé par Euterpe Promotion et L Productions. Ne tardez pas à réserver vos places pour retrouver l’une des plus belles voix de la chanson française !