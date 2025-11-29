samedi , 29 novembre 2025

Concours : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse Handball VS Montpellier le dimanche 7 décembre 2025 à 17h00 au Palais des Sports

29 novembre 2025 Articles, FENIX

ENORME CHOC DE DÉCEMBRE : LE FÉNIX DÉFIE MONTPELLIER AU PALAIS DES SPORTS !

Le FÉNIX Toulouse Handball vous donne rendez-vous pour un match de gala au sommet de la Liqui Moly Starligue face à Montpellier, le dimanche 7 décembre 2025 à 17h00 !

L’agenda de décembre s’ouvre sur un premier acte spectaculaire ! Le FENIX Toulouse Handball accueille l’un des cadors du championnat, le Montpellier Handball (MHB) – vainqueur de la Coupe de France la saison dernière – pour un Match de Gala qui s’annonce électrique au Palais des Sports.

Ce dimanche après-midi, à 17h00, est l’occasion rêvée pour les Toulousains de confirmer leur excellent travail et leurs ambitions dans cette saison de Liqui Moly Starligue.

Les Enjeux du Match : Une Opportunité en Or

Affronter Montpellier, c’est se mesurer à un club historique du handball français. Pour le FÉNIX, ce match est l’occasion de :

  • Affirmer son statut : Un résultat positif face à un concurrent direct ou un prétendant au titre est essentiel pour asseoir la légitimité du FÉNIX dans le haut du tableau. Chaque point est crucial pour maintenir l’équipe dans la course aux places européennes.

  • Créer l’exploit : Le FÉNIX a toujours su se sublimer lors des matchs de gala à domicile. L’équipe a la qualité et la détermination pour déjouer les pronostics et offrir à ses supporters une victoire de prestige.

  • S’appuyer sur le public : L’énergie du Palais des Sports est un atout majeur. Le soutien inconditionnel des supporters toulousains doit transformer cette arène en une forteresse imprenable pour déstabiliser l’armada héraultaise.

C’est un duel de passion, de technique et d’engagement qui attend les joueurs. Venez nombreux faire vibrer le Palais des Sports et donner l’élan nécessaire au FÉNIX pour réaliser un grand coup en cette fin d’année !

Informations Pratiques & Réservation

Détail Informations
Événement Liqui Moly Starligue : FÉNIX Toulouse Handball vs Montpellier HB (MHB)
Type Match de Gala
Date Dimanche 7 décembre 2025
Heure 17h00
Lieu Palais des Sports André Brouat (3 Rue Pierre et Marie Curie, 31000 Toulouse)

A voir aussi

VOYAGE MUSICAL ET HISTORIQUE : « MUSIQUE AU PALAIS » CÉLÈBRE LES VILLES MUSICENNES !

Pour sa 10ᵉ édition, le festival « Musique au Palais » vous ouvre les portes magnifiques du …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales