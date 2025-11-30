L’ANGE DE L’HUMOUR NOIR EST DE RETOUR : LAURA LAUNE AU ZÉNITH !

La célèbre humoriste belge Laura Laune revient à Toulouse pour un seul-en-scène percutant et sans limites, le samedi 13 décembre 2025 à 20h30 au Zénith Toulouse Métropole !

Sa réputation n’est plus à faire : Laura Laune est l’artiste qui manie l’humour noir avec une aisance et une finesse déconcertantes. Avec une noirreur assumée et une écriture percutante, l’humoriste belge s’est imposée comme une figure incontournable, réputée pour son univers trash et sans limites.

Dans ce seul-en-scène très personnel, Laura Laune repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence. Sur fond de dénonciation sociale, elle aborde les sujets les plus sensibles avec un mélange de finesse et de second degré décapant.

Elle est la preuve vivante qu’on peut rire de tout, à condition d’avoir le talent et l’intelligence de le faire. Ce spectacle au Zénith est une occasion unique de se laisser bousculer par celle que l’on surnomme l’ange de l’humour noir !

Informations Pratiques & Réservation