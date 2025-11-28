LE MONDE GEEK EN ÉBULLITION : LE TGS OCCITANIE REVIENT AU MEETT !

Le Toulouse Game Show (TGS) fait son grand retour au MEETT les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 pour deux jours de célébration de la pop culture et du jeu vidéo !

C’est l’événement incontournable de l’année pour tous les passionnés de culture nerd en Occitanie ! Le Toulouse Game Show (TGS) – Occitanie Game Show revient au MEETT de Toulouse pour une nouvelle édition qui s’annonce colossale, ouvrant ses portes de 10h00 à 19h00 (samedi) et 10h00 à 18h30 (dimanche).

Le TGS est un carrefour où se rencontrent tous les univers : jeux vidéo, mangas, comics, cinéma, séries TV, cosplay, culture japonaise, et bien plus encore.

Programme XXL : Stars, Cosplay et Rétrogaming

Le salon propose une palette d’activités pour tous les âges et toutes les passions :

Gaming: Tournois et démonstrations de jeux vidéo, bornes d’arcade, et l’incontournable espace rétrogaming .

Culture: Conférences, expositions, ateliers, scènes de spectacles et concerts.

Cosplay: Concours de cosplay spectaculaires.

C’est surtout l’occasion de rencontrer des invités de prestige pour des séances de dédicaces et des moments d’échange. Au programme, vous retrouverez :

Acteurs de Séries Cultes : Rose McGowan et Holly Marie Combs ( Charmed ), Josh Herdman ( Harry Potter ), et Patrick Puydebat ( Hélène et les Garçons ).

Web et Doublage : Farod , l’un des streamers les plus suivis de France, et Yoann Sover , voix française emblématique de Zac Efron.

Artistes : Mr Garcin, maître du collage pop culture, et Marie-Constance Mallard, autrice de la célèbre Violette Mirgue.

Retrouvez la programmation détaillée, les horaires de conférences et les tarifs des dédicaces sur le site internet du TGS.

Informations Pratiques & Tarifs