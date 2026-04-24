Transhumance 2026 : Marchez au rythme de 330 brebis entre Villeneuve-lès-Bouloc et Launaguet !

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Envie d’une bouffée d’air pur et d’un retour aux sources à quelques pas de Toulouse ? Le dimanche 3 mai 2026, une expérience authentique et conviviale vous attend. Venez participer à la grande journée de transhumance et accompagnez Sébastien Natale, dit « Moïse », un berger originaire de Bourg d’Oueil, qui guidera son impressionnant troupeau de 330 brebis tarasconnaises à travers les paysages nord-toulousains.

Un événement pastoral unique, gratuit et ouvert à tous, qui reliera Villeneuve-lès-Bouloc au parc du château de Launaguet.

17 kilomètres, 7 communes et une aventure humaine

Depuis le début du mois de mars, Moïse et ses bêtes ont quitté les hauteurs de Bourg d’Oueil pour rejoindre la plaine. Après une étape de tonte à Bouloc début avril, le troupeau s’apprête désormais à entamer sa grande marche printanière.

Le dimanche 3 mai, ce ne sont pas moins de 17 kilomètres qui seront parcourus à travers 7 communes. Le public est invité à se joindre au cortège tout au long du parcours. Deux arrêts spécifiques sont d’ailleurs prévus pour permettre aux marcheurs d’admirer le troupeau et d’intégrer la balade en toute sécurité.

Le programme et les points d’étape de la transhumance

Pour ne rien manquer du spectacle, voici les horaires de passage estimatifs. Attention : il est impératif d’arriver sur les lieux de rendez-vous 30 minutes avant l’horaire indiqué afin de ne pas effrayer les animaux ni perturber leur progression.

06h00 : Départ de Villeneuve-lès-Bouloc (Chemin de Péchuscla). Stationnement : parking du cimetière ou autour de la mairie.

Vers 07h00 : Passage à Gargas. Stationnement : parking du cimetière (ne pas se garer sur la voie). Rendez-vous sur le chemin rural.

Vers 08h00 : Labastide-Saint-Sernin (Point d’arrêt pour le public). Rendez-vous au Stade.

Vers 09h15 : Passage à Montberon. Stationnement : parking de l’église.

Vers 10h00 : Saint-Loup-Cammas (Point d’arrêt pour le public). Rendez-vous au parking du city-park (stationnement conseillé avant 9h30).

À partir de 11h00 : Arrivée triomphale au Parc du Château de Launaguet.

⚠️ Consignes de sécurité et de respect du troupeau : Pour que cette fête soit une réussite, des règles simples s’imposent : ne dépassez jamais le troupeau pendant la marche, ne touchez pas les animaux en dehors des points d’arrêt prévus, et n’emmenez pas vos chiens (seuls les chiens tenus en laisse seront exceptionnellement tolérés, mais il est préférable de les laisser à la maison).

Un village gourmand et des animations au Château de Launaguet

L’arrivée du troupeau marquera le début des festivités dans le magnifique cadre du parc du château de Launaguet ! Un grand village gourmand vous y attendra pour ravir vos papilles. Ce sera l’occasion rêvée de découvrir et d’acheter des produits locaux issus des filières de qualité du département :

Agneau des Pyrénées (IGP) et Sélection des Bergers (Label Rouge)

Porc Noir de Bigorre (AOP)

Vins de Fronton (AOP)

Viande Gasconne des Pyrénées (Label Rouge)

Un après-midi festif pour toute la famille

Tout au long de la journée, de nombreuses animations gratuites rythmeront le parc :

Démonstration fascinante de filage de laine.

Fresque participative « Dessine-moi un mouton » pour réveiller votre âme d’artiste.

Jeux en bois traditionnels.

Musiques et danses folkloriques pour l’ambiance.

Présentation de la filière des chevaux castillonnais et de l’escargoline (véhicule de randonnée tracté par un animal).

À ne pas manquer à 15h00 : La Conférence Cougourdonnesque ! Préparez-vous pour un moment musical, ludique et délicieusement décalé. Deux musiciens érudits retraceront l’histoire et les usages du cougourdon (cette courge emblématique du Sud), de l’agriculture à la lutherie en passant par… la métaphysique !

L’éco-pâturage : un engagement fort pour notre territoire

Derrière cet événement festif se cache une véritable démarche écologique et solidaire. Depuis 2017, les communes de Bouloc et Launaguet, rejointes activement par L’Union en 2022, collaborent avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne pour développer l’éco-pâturage.

L’objectif ? Valoriser les terrains en friche, lutter contre l’abandon des terres agricoles et soutenir les producteurs locaux tout en préservant nos paysages ruraux. Grâce à cette initiative vertueuse, Moïse, berger itinérant sans terre en propre, a pu pérenniser son activité et faire passer son troupeau de 180 à près de 400 têtes !

La Transhumance : un patrimoine mondial de l’UNESCO

Saviez-vous que depuis décembre 2023, la transhumance est inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO ? Cette reconnaissance internationale vient récompenser des pratiques ancestrales, un profond respect de l’environnement et un savoir-faire unique.

Les brebis Tarasconnaises de Moïse, parfaitement adaptées à notre terroir, illustrent parfaitement cette tradition. En été, elles entretiennent la montagne en se nourrissant d’une herbe saine ; en hiver, elles redescendent pour valoriser nos plaines. Une boucle écologique parfaite qui donne vie à des produits d’exception.

Dimanche 3 mai, venez célébrer la nature, la gastronomie et nos traditions pastorales ! Nous vous y attendons nombreux.