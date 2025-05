Michel Polnareff au Zénith de Toulouse : Ne Manquez Pas « Ma Dernière Tournée » le 3 Juin 2025 à 20h00 !

Partager Facebook

Toulouse, l’événement que tous les fans attendent est confirmé ! L’incomparable Michel Polnareff, l’Amiral, fera escale au Zénith Toulouse Métropole le mardi 3 juin 2025 à 20h00 pour un concert qui s’annonce déjà mythique, dans le cadre de « Ma Dernière Tournée ».

Préparez-vous à une soirée inoubliable où l’une des icônes les plus marquantes de la chanson française interprétera ses plus grands succès. « Lettre à France », « Goodbye Marylou », « La Poupée qui fait non », « Love Me, Please Love Me », « Tout, tout pour ma chérie »… autant de titres qui ont marqué des générations et qui résonneront puissamment dans l’enceinte du Zénith.

Pourquoi vous devez absolument y être ?

Un artiste légendaire : Michel Polnareff n’est pas qu’un chanteur, c’est une icône. Un showman hors pair, reconnaissable entre mille avec ses lunettes emblématiques, et un créateur de mélodies intemporelles qui continuent de traverser les décennies. Sa présence scénique est une expérience à part entière.

Ses plus grands tubes en live : Ce concert est l’occasion rêvée de revivre vos classiques, de chanter à tue-tête sur les chansons qui ont bercé votre vie, et de découvrir (ou redécouvrir) la puissance de ses compositions interprétées par l’artiste lui-même, accompagné de musiciens de talent.

Une dernière chance : Comme son nom l’indique, « Ma Dernière Tournée » marque une série d’adieux à la scène. C’est donc une occasion unique, et potentiellement la dernière, de voir Michel Polnareff se produire en live, de ressentir l’émotion de ses morceaux et de partager un moment historique avec un monument de la musique.

Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel avec l’Amiral Polnareff. Ses performances sont réputées pour être des moments d’émotion pure et de communion avec le public.

Date : mardi 3 juin 2025 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie Or : 120€

– Catégorie 1 : 90€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr