Concours : Gagnez vos places pour Fénix Toulouse Handball VS Aix le Vendredi 3 octobre à 20H00 au Palais des Sports

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Duel au sommet : Le Fénix Toulouse Handball reçoit Aix au Palais des Sports

L’ambiance s’annonce électrique au Palais des Sports ! Le Fénix Toulouse Handball est de retour à domicile pour sa deuxième rencontre de la saison et s’apprête à défier l’équipe d’Aix. Le coup d’envoi de ce match prometteur sera donné le vendredi 3 octobre à 20h00.

Les joueurs du Fénix comptent sur un Palais des Sports complet pour les pousser vers la victoire. Face à un adversaire de taille, le soutien du public toulousain sera plus que jamais un facteur clé pour garantir le succès de l’équipe. Venez nombreux pour faire trembler les gradins et encourager le Fénix dans cette rencontre cruciale !

Infos Pratiques :

Date et heure : Vendredi 3 octobre 2025 à 20h00

Lieu : Palais des Sports de Toulouse