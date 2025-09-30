Zaho de Sagazan symphonique : un événement à la Halle aux Grains

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après avoir conquis la France et le monde, Zaho de Sagazan s’apprête à offrir un spectacle inédit et grandiose à Toulouse. L’artiste présentera son album culte, « La Symphonie des éclairs », dans une version symphonique majestueuse à la Halle aux Grains les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025.

Le titre de l’album prend tout son sens dans cette nouvelle configuration : sa chanson française, déjà teintée de sonorités électroniques, trouve un nouvel écrin grâce aux arrangements pour orchestre de Romain Allender et Rémy Galichet. Ce rendez-vous promet d’être un choc émotionnel, amplifiant la puissance de sa voix grave et voilée. Suite à des prestations remarquées (notamment au Festival de Cannes et à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris), le coup de foudre du public pour cette artiste ne fait que grandir. Sous la direction de Dylan Corlay, un habitué de l’Orchestre du Capitole, ce concert vous invite à vérifier, comme le dit Zaho de Sagazan, « à quel point vous sommes vivants ».

Informations pratiques

Lieu : Halle aux Grains, Place Dupuy, Toulouse

Dates et heures : Samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 (trois représentations au total, horaires à vérifier, mais généralement 20h00 le samedi et 15h00 le dimanche).

Tarifs : De 8€ à 75€

Réservation : Billets disponibles sur le site de l’Orchestre National du Capitole et dans les points de vente habituels.

Ne manquez pas cette rencontre explosive entre la musique symphonique et la nouvelle reine de la chanson française.