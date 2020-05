Concours de Nouvelles avec la Maison du Vélo de Toulouse

Partager Facebook

La Maison du Vélo Toulouse-Occitanie lance jusqu’au 15 mai un concours de nouvelles sur le thème: ça déraille !

La Maison du Vélo Toulouse–Occitanie organise un concours de création littéraire à destination des amateurs. Les participants sont invités à composer un texte ou une vidéo en langue des signes française (LSF) en suivant les contraintes thématiques et de longueur. Cette 10e édition s’inspire du contexte actuel de confinement avec la thématique « ça déraille ».

L’objectif du concours de Nouvelles 2020 est de promouvoir l’approche culturelle du vélo à travers la création. La Maison du Vélo encourage la pratique régulière du vélo comme une solution efficace, écologique et saine pour nos déplacements quotidiens.

Des récompenses seront attribuées aux lauréats, et les textes seront mis en valeur et diffusés par la Maison du Vélo. Le concours est ouvert aux amateurs, et se décline en deux catégories : junior (11-17 ans) et adultes (à partir de 18 ans). Les envois peuvent se faire sous la forme d’un texte en langue française ou d’une vidéo en LSF.

Le Thème :

« L’histoire devra s’inspirer du contexte actuel de confinement et de ses conséquences, mais pourra se dérouler dans n’importe quel pays ou lieu, réel ou imaginaire. La présence ou une allusion au vélo ou toute autre bicyclette est requise. La structure doit respecter le style de la nouvelle : un récit fictif, très bref, qui se termine par un dénouement inattendu (chute). Mais le genre est libre : fantastique, policier, réaliste, fantaisiste, thriller, fantaisy ou autre. Chaque candidat peut proposer un seul texte de 8 000 signes maximum (espaces compris) en langue française ou une seule vidéo en langue des signes française (LSF) de 7 minutes maximum. La création comportera un titre, différent du thème. »

Pour en savoir plus : https://www.maisonduvelotoulouse.com/2020/04/08/concours-de-nouvelles-2020/