Replay : « A bout de souffle », le documentaire sur une infirmière de Toulouse

Lundi 4 mai, France 3 Occitanie a diffusé le documentaire « A bout de souffle » sur Vanessa Morales, une infirmière du service des urgences dans une clinique proche de Toulouse a filmé son quotidien durant l’épidémie de COVID-19. Le film est à revoir sur france.tv .

France 3 Occitanie a donc diffusé lundi soir un documentaire incroyable sur la vie de Vanessa Morales, infirmière dans la clinique d’Occitanie à Muret, proche de Toulouse. A Bout de souffle retrace sa vie durant un mois de la mi mars au 10 avril. Grâce à une petite caméra confiée par les producteurs Philippe Aussel et Patrick Foch, on voit au jour le jour, avec spontanéité, émotion, humanité, tristesse et tant d’autres émotions, le parcours d’une infirmière en première ligne.

Durant le film, Vanessa Morales passe par toutes les émotions, surtout des émotions difficiles, mais chaque matin elle se remobilise pour continuer son métier. A bout de souffle, comme son le nom du documentaire, isolée, elle montre une humanité incroyable tout au long de ce film

Si vous l’avez raté, vous pouvez le revoir sur : https://www.france.tv/documentaires/societe/1471137-la-france-en-vrai-a-bout-de-souffle.html