Concerts, Tendances Créatives, Festival, Grainerie, des Orgues….Que Faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouveau week-end chargé à Toulouse avec tout un joli programme. Découvrez la sélection Toulouse Blog !

Dimanche au vert place du Capitole

La nature investit la place du Capitole : conseils de professionnels, vente de fleurs, démonstrations artistiques, ce nouveau rendez-vous familial est une invitation à découvrir l’univers du végétal en plein coeur de la ville.

Dimanche 17 octobre de 8h à 17h

Un joli programme à la Cinémathèque de Toulouse

Cet automne, la Cinémathèque de Toulouse voit les choses en grand avec trois cycles sur des thématiques bien différentes. En plus, de découvrir encore le travail du Studio TAT, on pourra participer à des événements autour de Roberto Rossellini, des studios de la Hammer mais aussi un focus sur la ville de Berlin.

> https://www.toulouseblog.fr/rosselini-la-hammer-berlinla-cinematheque-de-toulouse-soffre-un-beau-mois-doctobre/

Prudence, vendredi au Metronum de Toulouse

Festival Toulouse les Orgues

Dernier weekend haut en couleur pour le Festival Toulouse les Orgues à Toulouse.

> www.toulouse-les-orgues.org

20 ans de TAT à Toulouse

TAT célèbre ses 20 ans d’existence et vous propose une rétrospective en exclusivité, en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse dans les cinémas toulousains jusqu’au 7 novembre prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/projections-rencontres-expo-le-studio-tat-fete-ses-20-ans/

20ème édition du festival Flamenco de Toulouse !

Dernier weekend pour le Festival Flamenco de Toulouse.Plus qu’une rencontre musicale, le festival flamenco de Toulouse est aussi le témoin d’une histoire d’amitié entre l’Espagne et la région Midi-Pyrénées, terre d’une diaspora pour un grand nombre de réfugiés.

> https://www.facebook.com/festivalflamencodetoulouse

Dernier weekend pour la Grand Fête Saint Michel

Dimanche, la Grande Fête Saint Michel fermera ses protes sur le parking du Zénith de Toulouse. Depuis un peu plus de 3 semaines, le parking du Zénith de Toulouse est pris d’assaut par près de 130 attractions, des plus sensationnelles aux plus familiales ainsi que par de nombreux autres stands pour se restaurer !

Breakbot au Bikini samedi

Salon Tendances créatives

Que vous soyez adeptes de la couture et du fait-main, amoureuse du tricot, de la broderie de la déco, du scrap …Le Salon Tendances Creatives est fait pour vous ! Au programme: Une centaine d’exposants et 150 ateliers proposés pour apprendre ou se perfectionner Et pour les enfants: des ateliers Ré’Créatifs.

> https://www.tendances-creatives.com/

Fermeture du Printemps de septembre

Le Printemps de Septembre fête son trentième anniversaire avec une programmation de plus de 100 artistes dans 35 lieux de Toulouse et sa région. Derniers jours pour profiter de l’événement artistique de la rentrée !

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-30-ans-pour-le-printemps-de-septembre/

Les matchs du weekend :

> Spacer’s Toulouse – Tourcoing vendredi 15 octobre 20h au Palais des Sports

> FENIX Toulouse – Nantes, samedi 16 octobre à 20h au Palais des Sports

> Lyon – Stade Toulousain, dimanche 17 octobre à 21h en direct sur Canal +

> TFC – Auxerre samedi 16 octobre à 15h au Stadium de Toulouse

> TMB – Nantes, samedi 16 octobre à 20h au Petit Palais des Sports

Vania au Théâtre du Pavé

Dans Vania, Tchekhov raconte, au travers d’un huis-clos familial, l’effondrement du monde extérieur et la réponse très « égocentrée » de l’individu qui résiste au changement. Réunis dans la maison familiale, écrin dans lequel on se croise, on se parle, on se dispute, on se quitte et on s’aime, les membres de cette famille russe témoignent, chacun à leur façon, de leur angoisse et de leur impuissance à agir face au bouleversement du monde. Ils se débattent avec leur solitude mais ils le font ensemble, en communauté, dans le lieu familial, autour d’une table. C’est en cela qu’ils nous ressemblent et qu’ils font preuve d’humanité.

> https://theatredupave.org/

DESPRÉS DE TOT (APRÈS TOUT) à la Grainerie de Balma vendredi et samedi

La compagnie catalane Psirc explore le genre de la saga pour sonder des personnages à la dimension tragique et mythologique. Chaque épisode est une sorte de spin-off de la pièce, une épopée pop comme une rétrospective poétique du présent.

> Plus d’infos : https://la-grainerie.net/programmation/psirc-despres-de-tot-apres-tout/