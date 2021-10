Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi, Stromae signe son retour avec un nouveau single « Santé ».

Après l’annonce de plusieurs concerts lors des festivals en 2022, Stromae est enfin de retour. Avec « Santé », il porte un toast à ceux qui travaillent quand les autres font la fête. On vous laisse découvrir ce nouveau titre en espérant plus rapidement : un album et un concert à Toulouse.

Lien d ‘écoute : https://stromae.lnk.to/santeem