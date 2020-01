Concert – Skip the Use en mars 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Bonne nouvelle ! Le groupe Skip The Use est de retour au Bikini pour un live très attendu le 06 mars 2020.

Trois années d’absence. Autant dire une éternité. Pour les fans et les autres. Le temps (et ce que l’on en fait), élément important de ce nouvel album de Skip The Use, file aujourd’hui à toute allure, réseaux sociaux et écrans noirs, la donne a changé. Pour le meilleur et parfois le pire. Pour le pire et parfois le meilleur. Matt Bastard et Yan Stefani n’ont pas disparu depuis 2016, date de cette séparation qui n’en a jamais été vraiment une. Ils ont travaillé, dur, à distance.

Les revoilà sur scène au Bikini le vendredi 6 mars 2020 pour un live très attendu !

Skip The Use en concert

Vendredi 06 mars 2020

Le bikini

Réservations : www.lebikini.com