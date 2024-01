A Toulouse, le Stade Ernest Wallon recevra la Flamme Olympique 

Partager Facebook

C’est officiel, le stade Ernest Wallon a été retenu pour être le site de célébration des la flamme Olympique à Toulouse.

À l’occasion de ses vœux aux personnalités ce jeudi 25 janvier, Sébastien Vincini, président du Conseil départemental, a dévoilé le site de célébration du Relais de la Flamme ainsi que le tracé définitif du parcours. La Relais de La Flamme olympique passera en Haute-Garonne le vendredi

17 mai 2024 et constituera la 9e étape de son périple long de 68 jours à travers la France.

Le parcours du Relais de la Flamme Olympique sera une épopée à travers plus de 400 villes pendant plus de deux mois. En Haute-Garonne, les 7 segments définis par Paris 2024 en collaboration étroite avec le Département de la Haute-Garonne, traverseront les communes, villes et sites dans l’ordre suivant (horaires prévisionnels) :

1. Revel – 3 km – 9h > 9h45

2. Villemur-sur-Tarn – 1 km – 10h > 10h30

3. Muret – 2,5 km – 11h45 > 12h30

4. Rieux-Volvestre – 1,5 km – 12h45 > 13h15

5. Colomiers – 4,3 km – 15h > 16h

6. Bagnères-de-Luchon – 1,2 km – 16h30 > 17h

7. Toulouse – 9 km – 17h30 > 19h30

Le stade Ernest Wallon a été retenu pour être le site de célébration du Relais de la Flamme Olympique à Toulouse, ville hôte, où sera allumé le chaudron par le dernier relais individuel de la journée. Une haie d’honneur de 24 citoyennes et citoyens accompagnera le dernier relais avant ce geste symbolique de l’histoire de l’Olympisme. 7 000 personnes sont attendues dans l’enceinte du Stade Toulousain, dans laquelle seront prévues des animations festives, culturelles et sportives ouvertes à toutes et tous.

En Haute-Garonne, une centaine de porteurs de flamme est attendue tout au long de la journée. Des célébrations seront organisées dans les villes traversées, avec un programme d’animations sportives, culturelles et de rencontres.