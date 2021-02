Concert – Gaëtan Roussel en mars 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Le leader de Louise Attaque, Gaetan Roussel, sera de retour en solo le 8 mars 2022 pour un concert au Bikini, près de Toulouse.

Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène française contemporaine, poursuit en parallèle de son groupe Louise Attaque un parcours solo aussi unique que fascinant.

Il revient avec ON NE MEURT PAS (EN UNE SEULE FOIS), un titre fort et jubilatoire, un riff incroyablement entraînant, un refrain déchaîné, un hymne porté par une interprétation explosive de l’auteur-compositeur-interprète aveyronnais.

On ne meurt pas en une seule fois. Ou, dit, de manière autre, la vie se poursuit malgré les orages, les secousses ou encore les ruptures et les choses qui prennent fin. C’est avec ce dernier axe que Thomas Lepage a décidé d’illustrer la chanson de Gaëtan Roussel, tout en mettant à l’honneur la continuité. Il a choisi pour cela le domaine du sport et est allé, caméra à l’épaule, filmer la nouvelle vie de grands sportifs français ayant « raccroché les gants » mais qui continuent leur vie. Ainsi, il y a plusieurs vies en une. On découvre Martin Fourcade, Bixente Lizzarazzu, Marie-Jo Perec, Bernard Hinault, Alain Prost, Jean-Pierre Rives et Christine Aron, qui se sont merveilleusement bien prêtés au jeu en nous dévoilant leurs nouveaux métiers de consultants, agriculteurs, sculpteurs.

En attendant de le voir au Bikini en 2022, on peut toujours écouter son nouveau titre « On ne meurt pas (en une seule) ».

Gaetan Roussel

Mardi 8 mars 2022

Le Bikini – Toulouse

réservations : www.bleucitron.net