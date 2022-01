Complet ce jeudi, HF Thiefaine de retour à Toulouse en 2023

Partager Facebook

Unplugged… au Casino Barrière Toulouse ce soir !

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres réjouissances… L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais.

…Replugged au Zénith Toulouse Métropole en 2023 !

En 2023, l’artiste rebranchera les guitares pour une tournée électrique (Replugged), avec une setlist différente et des musiciens supplémentaires. Une proposition complémentaire à l’Unplugged, aux airs de suite de la tournée des 40 ANS. Unplugged & Replugged. 2 années. 2 tournées. 2 formules différentes pour plus de 40 morceaux joués.

Réservations : www.bleucitron.net