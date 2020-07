Colombiers – Ouverture de la saison pour la Piscine du Canard

Partager Facebook

Piscine éphémère de l’établissement Le Canard sur le Toit à Colomiers, ouvre sa neuvième saison. Au programme restaurant en bord de Piscine et le week-end pool party!

Créée en 2012, La Piscine du Canard est devenue un des lieux incontournables de l’été. La Piscine du Canard inaugure sa neuvième édition avec une grande nouveauté : les pool party débuteront dès le vendredi après-midi avec des Happy Duck (happy hour) de 18h à 19h.

« La saison sera rythmée par des week-ends pool party dès le vendredi immergeant totalement la clientèle dans une ambiance estivale. Nous souhaitons conserver la convivialité qui fait partie de l’ADN de la Piscine en lui conférant des évènements plus festifs. », explique Anne Salbayre, directrice du Canard sur le Toit, « En dehors des événements, notre restaurant de la Piscine est ouvert le midi et le soir, et propose une carte de saison avec viandes au barbecue et cocktails dont notre petit nouveau, le déconfiné, qui remporte déjà beaucoup de succès.».

Au programme :

Les vendredis : Pool party « Happy Duck », afterwork avec Happy Hour de 18h à 19h

Les samedis : Pool party « Bikini & Mix » de 14h à 20h

Les dimanches 5 & 19 juillet, 2 & 30 août : Pool party « Duck Killer », sets Hip Hop de 14h à 20h et animations

Les dimanches 12 & 26 juillet, 9 & 23 août : Pool party « Bikini & Mix »

Samedi 15 & dimanche 16 août : Oh my Girl ! Les filles prennent les platines !

Samedi 5 et dimanche 6 septembre : Back to school, un week-end régressif pour fêter la rentrée

Une Pool Moon (pool party nocturne) et un week-end sous le soleil de Mexico devraient également être au programme, à suivre sur les réseaux sociaux de la Piscine du Canard.

Le Canard sur le toit

58 Chemin de la Salvetat 31770 Colombiers

Réservations aux :05.6174.18.35 ou 05.61.30.37.83