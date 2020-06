Collaboration inédite entre le Stade Toulousain et l’application Petit Bambou

Partager Facebook

Le Stade Toulousain s’associe avec l’application star pour lutter contre le stress : Petit Bambou.

En ces temps de stress, d’angoisse et de questionnement, le Stade Toulousain choisit l’optimisme à travers la méditation de pleine conscience proposée par Petit BamBou dans son application (app) mobile. Les deux entités sont heureuses d’officialiser leur collaboration, sous l’impulsion d’Olivier Leprêtre, préparateur mental des Rouge et Noir et co-fondateur de Focus Consultants, l’École de préparation mentale. Cette association prolonge la volonté du club de s’imprégner des méthodes de bien être, innovantes et naturelles, et l’envie de Petit BamBou de développer sa présence dans le sport de très haut-niveau.

La méditation pour les joueurs du Stade

Le Stade Toulousain, vingt fois champion de France de rugby à XV et quadruple champion d’Europe, a toujours été à la pointe de la préparation physique et mentale de ses équipes (scrum machine, centre d’entraînement et de performance…). Olivier Leprêtre a initié de nombreux joueurs Stadistes à la pratique de la méditation de pleine conscience. Il a mis en place un protocole d’entraînement mental qui repose à la fois sur la pratique méditative, agissant comme une véritable musculation du cerveau et sur des principes d’efficacités, applicables très concrètement dans toutes les situations que rencontre un sportif de haut-niveau. Il est à l’initiative de cette collaboration avec Petit Bambou, afin de renforcer l’intégration de cette pratique dans le quotidien de l’effectif Rouge et Noir.

L’application Petit BamBou compte aujourd’hui 5,5 millions d’utilisateurs en Europe. Ils pratiquent la méditation de pleine conscience grâce à ce service mobile. Preuve de sa renommée, elle vient d’accueillir dans son collectif d’experts, le Toulousain, médecin psychothérapeute et auteur, Christophe André.

Cette collaboration se traduit dans un premier temps par une communication et un travail imbriqué main dans la main, exposé au grand public. Le club va ensuite promouvoir et relayer les services et initiatives de Petit BamBou auprès du public, de son staff et de ses joueurs.

Dès aujourd’hui, de nombreux joueurs de l’effectif Rouge et Noir (l’équipe professionnelle, les Féminines, le Centre de Formation et les jeunes de l’Association) ont une initiation aux programmes de l’application de méditation n°1 au niveau européen.

Ludovic, co-fondateur de Petit BamBou et grand fan de rugby, se réjouit de ce projet : « Je suis ravi que notre service aide ces athlètes, surtout en cette période particulière ».

Le Stade Toulousain s’enorgueillit de pouvoir initier cette collaboration, qui trouve tout son sens dans la politique historique de formation du club et s’associe parfaitement avec sa démarche RSE et sa conception du bien-être. Elle regroupe enfin l’approche commune des deux entités quant à la préparation des sportifs et sportives au haut-niveau.