CloZee en live ce samedi au Metronum

CloZee sera en live au Metronum de Toulouse Toulouse le 15 octobre 2022.

Créatrice de sonorités lumineuses, la productrice française Chloé Herry est une figure mondaine et alternative de la scène électro.

Plus connue sous le nom de CloZee, cette productrice toulousaine réveille la vagabonde qui sommeille en elle. S’inspirant de ses fréquents voyages et des performances explosives qui en découlent à travers le monde, la musicienne multidimensionnelle jette un large filet qui attire les auditeurs de tous horizons.

Explorant des univers artistiques qui vont bien au-delà du son et de la musique, la créativité de CloZee est stimulée par la nature mystifiante de la peinture, des rêves et même des changements de temps. Mariage grandiose entre culture et son, CloZee navigue encore dans la genèse de sa carrière déjà très influente.

En 2020, CloZee a entamé un nouveau voyage avec le lancement de son propre label, Odyzey Music. Avec la création d’Odyzey Music, CloZee a sorti son album très attendu Neon Jungle, qui a reçu des éloges de Billboard, Forbes, ThisSongIsSick, Dancing Astronaut et bien d’autres.

Infos et réservations: https://lemetronum.fr/