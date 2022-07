Cité de l’Espace : Découvrez les premières images du télescope spatial James Web

Partager Facebook

Mardi 12 juillet 2022, la Cité de l’espace propose au public découvrir en direct les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb et un nouvel espace d’exposition dédié.

Site le plus important d’Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’Espace se réinvente en permanence pour proposer des expositions et médiations en lien avec l’actualité du secteur spatial. Lancé en orbite 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb (JWST) dévoilera, le mardi 12 juillet 2022 à 16h30, ses toutes premières images scientifiques.

Pour cette première mondiale, les médiateurs de la Cité de l’espace commenteront en direct les images et expliqueront au public le voyage, l’anatomie et le rôle du plus puissant télescope jamais déployé pour observer et comprendre l’Univers. Cette journée sera aussi l’occasion pour la Cité de l’espace de présenter une nouvelle exposition entièrement consacrée aux télescopes spatiaux d’observation, depuis Hubble jusqu’à James Webb.

A travers son nouvel espace consacré au télescope James Webb, la Cité de l’espace invite le public à aller à la découverte de ce puissant télescope spatial, depuis son décollage à bord d’une fusée Ariane 5, en passant par son impressionnant déploiement lors de sa mise en orbite ou son architecture originale et ses instruments de pointe. Les visiteurs découvrent alors son rôle dans l’observation et la compréhension de l’Univers.

En tout cas, le mardi 12 juillet 2022 à 16h30 (accueil à partir de 16h15), la NASA dévoilera les toutes premières images scientifiques du télescope spatial James Webb et c’est à la Cité de l’Espace qui faut être !

Infos : www.cite-espace.com