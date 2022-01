Cinéma : Claire Tardieu présente les Jeunes Amants à Toulouse

Partager Facebook

Mardi 11 janvier à 20h30, le cinéma ABC recevra la réalisatrice Carine Tardieu qui présente en avant-première LES JEUNES AMANTS.

La réalisatrice Carine Tardieu est de retour avec un nouveau long métrage avec notamment Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France et Florence Loiret-Caille. Dans « Les Jeunes Amants » , Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Carine Tardieur sera ce mardi 11 janvier à 20h30 au cinéma ABC de Toulouse.

Infos et réservations : http://abc-toulouse.fr/