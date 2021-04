Championship : Le Toulouse Olympique tient bon à Halifax (34-44)

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique s’est imposé 34-44 chez l’un de ses principaux concurrents, Halifax, ce dimanche après-midi (25/04), avec une équipe largement remaniée.

Mark KHEIRALLAH, Joseph PAULO, Dominique PEYROUX et Harrison HANSEN blessés, Sylvain HOULES avait fait appel à 3 joueurs de l’équipe réserve. Clément BOYER est un habitué des joutes de Championship, mais les deux pensionnaires du Centre de Formation que sont Benjamin LAGUERRE (titulaire à l’aile), et Maxime GARCIA (pilier rentré en cours de jeu) jouaient là leur premier match en équipe professionnelle.

Les Olympiens ont néanmoins fait feu de tout bois (6 essais inscrits en moins d’un quart d’heure !) jusqu’aux dernières minutes de la première période. Là, la machine Bleue et Blanche s’est enrayée, et les anglais, aussi accrocheurs qu’à l’accoutumée, ne se sont pas fait prier pour en profiter.

En infériorité numérique 20 minutes durant, quasiment d’affilée, le TO a vu les Panthers revenir au score dangereusement. Fort heureusement, les Bleus et Blancs ont réussi à tenir bon, grapillant les points quand les occasions se présentaient, pour conserver l’avance au score et finalement l’emporter avec 10 points d’écart.

De nouveau au repos forcé le week-end prochain, le TO affrontera Widnes le week-end des 8-9 mai.