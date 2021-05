Championship : Le Toulouse Olympique en démonstration

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique XIII a signé une véritable démonstration face à Widnes ce dimanche après-midi (70-0) dans un match comptant pour la 5e journée de Championship.

Avant cette rencontre, le TO a dû composer, une fois de plus, avec les aléas d’une saison : équipe fortement remaniée à cause d’une infirmerie trop remplie (8 blessés), obligeant deux jeunes joueurs d’un autre club d’intégrer au groupe le jeudi précédant la rencontre, un match à domicile délocalisé en Angleterre…

Et pourtant, les Olympiens ont su faire fi de tout cela pour dominer sans contestation possible des Vikings totalement dépassés, qui n’ont jamais réussi à endiguer les vagues Bleues et Blanches qui ont déferlé sur leur en-but 80 minutes durant, finissant par encaisser 13 essais.

Dans ce match, mention spéciale aux deux jeunes Dragons Catalans Hugo SALABIO et Jordan FLOVIE (avec un essai pour ce dernier) qui jouaient là leur premier match avec le TO et à ce niveau, à Andrew DIXON et Eloi PELISSIER pour leur triplé respectif et à Latrell SCHAUMKEL pour son premier essai avec le club Toulousain.

Pour la première fois depuis le début de la saison, les hommes de Sylvain HOULES vont pouvoir enchaîner, avec dès le week-end prochain (dimanche 16 mai) un nouveau déplacement Outre-Manche, pour aller défier Whitehaven sur la côte Nord-Ouest du pays. Coup d’envoi à 16h, à suivre en direct sur ouRLeague.