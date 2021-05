Un deuxième Croq’Michel signé Michel Sarran à Toulouse

Partager Facebook

Mi-mai, un deuxième restaurant Croq’Michel prendra place dans la ville rose.

Le chef étoilé Michel Sarran, qu’on retrouve comme jury dans Top Chef le mercredi sur M6, se prépare à ouvrir un deuxième restaurant de son enseigne Croq’Michel. Le premier a été inauguré fin 2020 rue des Filatiers au coeur de la ville rose. Le chef nous offre des versions revisitées du fameux croque-monsieur. C’est sublime !

Ce nouveau restaurant s’installera 6 place Intérieur à Toulouse dans le quartier Cyprien. D’ailleurs, le succès continue puisqu’un troisième ouvrira hors Toulouse, à Paris dans les prochaines semaines.

Le concept ?

Garder l’authenticité de ces délicieux sandwiches (un croque-monsieur qui n’est pas élaboré avec deux tranches de pain de mie toastées n’est pas un croque-monsieur !), mais en y rajoutant sa patte, avec une gamme aux saveurs empreintes d’ici et d’ailleurs. Sans oublier la touche finale liée à ses racines gersoises. En effet chaque croque-monsieur sera doré non au beurre mais à la graisse de canard, dont la saveur et les qualités nutritionnelles ne sont plus à démontrer !

Pour en savoir plus :

https://www.croq-michel.com/fr/

https://www.instagram.com/croq_michel/