Champions Cup : Stade Toulousain veut rester invincible face à Gloucester

Ce dimanche à 16h15, le Stade Toulousain, déjà qualifié pour les quarts de Champions Cup, recevra Gloucester avec l’objectif de poursuivre la suite de la compétition à la maison et rester invaincu cette saison.

Après avoir battu des records l’an dernier en championnat, cette génération du Stade Toulousain pourrait ce dimanche marquer l’histoire du club. En s’imposant face à Gloucester lors de cette dernière journée de phase de poule, les rouges et noirs finirait pour la première fois avec six victoires en six matches. Un carton plein qui dépendra de cette rencontre. Le dernier record date de 2005-2006 avec cinq victoires et un match nul pour finalement s’arrêter en quart de finale.

Déjà qualifié pour les quarts de finale, Toulouse doit quand même prendre des points pour finir meilleur premier et disputer le quart à la maison. Sauf que Gloucester doit absolument gagner pour finir meilleur second et donc voir la qualification.

Mais voilà, Toulouse reste sur 8 matchs sans défaite à domicile en Champions Cup. Et les anglais voyagent mal avec 9 défaites sur 12 déplacements face à des équipes de Top 14.

La composition du Stade Toulousain

En l’absence de Zack Holmes, Ntamack sera associé à l’ouverture à Antoine Dupont. Cheslin Kolbe sera bien présent à l’aile tout comme Marchand au talon et au capitanat.

Le XV :

Ramos; 14. Bonneval; 13. Guitoune; 12. Ahki; 11. Kolbe; 10. Ntamack; 9. Dupont; 7. Cros; 8. Kaino; 6. Elstadt; 5. Tekori; 4. Arnold; 3. Faumuina; 2. Marchand (c); 1. Castets

Remplaçants : 16. Mauvaka; 17. Baille; 18. Aldegheri; 19. Verhaege; 20. Tolofua; 21. Bézy; 22. Fouyssac; 23. Médard

Le XV anglais

Woodward; 14. Rees-Zammit; 13. Twelvetrees; 12. Atkinson; 11. Thorley; 10. Evans; 9. Heinz (c); 7. Ludlow; 8. Ackermann; 6. Polledri; 5. Mostert; 4. Craig; 3. Knight; 2. Gleave; 1. Rapava

Remplaçants : 16. Walcker; 17. Sevilla; 18. Hohneck; 19. Grobler; 20. Clarke; 21. Simpson; 22. Williams; 23. Marshall

Stade Toulousain – Gloucester

Dimanche 19 janvier 2020

16h15

Stade Ernest Wallon

En direct sur FRANCE 2