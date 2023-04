Champions Cup : La Compo du Stade Toulousain face à Leinster

Partager Facebook

Découvrez le XV de départ du Stade Toulousain pour sa demi-finale de Champions Cup face à Leinster ce samedi 29 avril à 16h.

Pas de surprise dans la compo de Toulouse pour le déplacement à Leinster. Les cadres sont de retour et on retrouvera notamment une première ligne Baille-Mauvaka-Aldegheri avec Julien Marchant, Neti et Ainu’u sur le banc. Du costaud en deuxième ligne avec Meafou et Arnold. Thibaut Flament glisse en troisième ligne avec Cros et Willis. Pour les lignes arrières du classique avec Dupont-Ntamack et Ramos en 15. On notera que Retière, bourreau des irlandais avec La Rochelle en finale l’an dernier, est de retour sur le banc.