Champions Cup : Début de la campagne européenne du Stade Toulousain en Irlande

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi, à 21h, le Stade toulousain débutera sa campagne européenne sur les terres irlandaises de l’Ulster avec l’intention d’oublier la déception de l’édition précédente.

Seulement quelques mois après une élimination en demi-finale du dernier exercice, les rouges et noirs retrouvent la compétition. Et ce sera ce vendredi en Irlande, face à L’Ulster, où le temps ne sera pas au rendez-vous. « Nous devrons hausser notre niveau de jeu pour rivaliser face à l’Ulster, chez lui. Les conditions annoncées présagent un rugby où le combat sera prédominant et nous avons à coeur de répondre à l’engagement Irlandais » prévient Ugo Mola en conférence de presse.

C’est surtout une revanche pour les irlandais après avoir perdu en quart de finale contre Toulouse en septembre dernier. Avantage pour Toulouse qui connait bien cette équipe pour l’avoir déjà battu mais attention à l’esprit celte. « La préparation du 1/4 de finale face à cette même équipe nous servira car les joueurs que nous allons affronter seront les mêmes. Le contexte et l’enjeu seront différents mais le nouveau format de la Champions Cup ne nous laisse pas le droit à l’erreur » commente le technicien toulousain.

Il est bon de rappeler que la marge d’erreur dans cette compétition est très faible. C’est un véritable sprint pour passer au tour suivant. Toutes les équipes peuvent prétendre dans ce groupe, comme dans les autres, à jouer un quart de finale. Toulouse pourra compter sur le retour des internationaux même si après quelques longues semaines, il faudra réadapter le niveau de jeu à tout un groupe.

Pour cette rencontre, Ugo Mola pourra compter sur de nombreux retours, dont les internationaux, tout en proposant une équipe joueuse avec Ramos en 10 et Ntamack en 12. Deux ouvreurs pour une bonne occupation du terrain. A noter le retour de Arnold et Ahki mais les absences de Aldegheri et Kaino. Julien Marchand et Cyril Baille seront en première ligne, Lebel à l’aile avec Kolbe et Médard, joueur du mois de novembre en Top 14, à l’arrière.

L’Europe avec des maillots spaciaux

Lundi, à la Cité de l’Espace, le Stade Toulousain a dévoilé de nouveaux maillots pour la Champions Cup en hommage à la mission de Thomas Pesquet dans l’espace.

Composition du Stade Toulousain

Composition de l’Ulster