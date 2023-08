Concert. Claudio Capéo cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Claudio Capéo sera de retour pour un concert au Zénith Toulouse Métropole le 12 novembre 2023.

Il arrive enfin à Toulouse présenter son dernier album. Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or).

Fin 2022, il nous revenait avec l’album « Rose des vents » qu’il présentera au Zénith le 12 novembre prochain.

Claudio Capéo

12 novembre 2023

Zénith Toulouse Métropole

Réservations sur www.bleucitron.net